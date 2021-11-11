В Калужской области 47-летний пациент скончался от коронавируса
В Калужской области в среду, 10 ноября, подтвердили 210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 54 953, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 203 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 51 860 калужан.
Умерли еще семь человек. Скончался 47-летний житель Козельского района и шесть пациентов из Калуги - 82, 79, 78, 74, 70 и 68 лет.. В списке жертв эпидемии теперь 908 калужан.
На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2185 человек. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занята 2221 койка. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.
В девяти районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в 15 - снизилось, в двух - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 753 (+5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 123 (-2),
- Боровский район – 118 (+2),
- Малоярославецкий район – 112 (+2),
- Кировский район – 106 (+2),
- Козельский район – 91 (+3),
- Жуковский район – 85 (+2),
- Дзержинский район – 77 (+1),
- Людиновский район – 75 (+1),
- Сухиничский район – 56 (-1),
- Думиничский район – 51 (0),
- Медынский район – 46 (-1),
- Тарусский район – 44 (-1),
- Бабынинский район – 41 (-2),
- Юхновский район – 41 (-1),
- Ферзиковский район - 40 (0),
- Хвастовичский район – 38 (-1),
- Перемышльский район – 37 (-1),
- Спас-Деменский район – 36 (-1),
- Жиздринский район – 35 (-1),
- Мещовский район – 34 (-1),
- Мосальский район - 33 (-1),
- Куйбышевский район – 31 (-2),
- Барятинский район – 29 (-2),
- Ульяновский район – 27 (-1),
- Износковский район – 26 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 10 ноября 2021 года.
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