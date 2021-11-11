В Калужской области 47-летний пациент скончался от коронавируса

В Калужской области в среду, 10 ноября, подтвердили 210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 54 953, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 203 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 51 860 калужан.

Умерли еще семь человек. Скончался 47-летний житель Козельского района и шесть пациентов из Калуги - 82, 79, 78, 74, 70 и 68 лет.. В списке жертв эпидемии теперь 908 калужан.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2185 человек. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занята 2221 койка. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.

В девяти районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в 15 - снизилось, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 753 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 123 (-2),

Боровский район – 118 (+2),

Малоярославецкий район – 112 (+2),

Кировский район – 106 (+2),

Козельский район – 91 (+3),

Жуковский район – 85 (+2),

Дзержинский район – 77 (+1),

Людиновский район – 75 (+1),

Сухиничский район – 56 (-1),

Думиничский район – 51 (0),

Медынский район – 46 (-1),

Тарусский район – 44 (-1),

Бабынинский район – 41 (-2),

Юхновский район – 41 (-1),

Ферзиковский район - 40 (0),

Хвастовичский район – 38 (-1),

Перемышльский район – 37 (-1),

Спас-Деменский район – 36 (-1),

Жиздринский район – 35 (-1),

Мещовский район – 34 (-1),

Мосальский район - 33 (-1),

Куйбышевский район – 31 (-2),

Барятинский район – 29 (-2),

Ульяновский район – 27 (-1),

Износковский район – 26 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 10 ноября 2021 года.

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