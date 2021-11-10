Главные новости в Калужской области 10 ноября: перевернувшаяся скорая и повышение тарифов ЖКХ
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 10 ноября.
В центре Калуги после столкновения с «Ниссаном» перевернулась скорая. Публикуем видео этого ДТП.
В Калуге коммунальные платежи вырастут с 1 июля 2022 года.
Что творится в северных районах Калуги после массового отключения воды. Наш репортаж.
В Калуге продлили время работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса.
Введут ли калужские вузы обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов.
Двое детей пропали накануне в Балабаново. Утром их нашли в подъезде.
Скончался бывший главврач Калужской областной станции переливания крови Геннадий Ожегов.
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