Главные новости в Калужской области 10 ноября: перевернувшаяся скорая и повышение тарифов ЖКХ

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 10 ноября.

В центре Калуги после столкновения с «Ниссаном» перевернулась скорая. Публикуем видео этого ДТП.

В Калуге коммунальные платежи вырастут с 1 июля 2022 года.

Что творится в северных районах Калуги после массового отключения воды. Наш репортаж.

В Калуге продлили время работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса.

Введут ли калужские вузы обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов.

Двое детей пропали накануне в Балабаново. Утром их нашли в подъезде.

Скончался бывший главврач Калужской областной станции переливания крови Геннадий Ожегов.

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