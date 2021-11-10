В Калуге продлили время работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса

В Калуге с четверга, 11 ноября, начнет действовать новое расписание работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 в трех торговых центрах. До этой даты они работали несколько часов, а теперь будут открыты с утра до вечера. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В торговых центрах «Европейский» и «Торговый квартал» можно будет сделать прививку с 10:00 до 20:00. В «Глобусе» - с 8:00 до 20:00.

Напомним, в Калужской области введена обязательная вакцинация от ковида для некоторых категорий работников. Привиться первым компонентом нужно до 15 ноября.

В последнее время калужане жалуются в соцсетях на большие очереди на вакцинацию в поликлиниках.

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