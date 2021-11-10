В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 9,7%

В Калужской области за неделю, с 1 по 7 ноября, заболели ОРВИ 10 785 человек. Это на 9,7% меньше, чем неделей ранее, сообщили 9 ноября в региональном управлении Роспотребнадзора.

У калужан старше 15 лет пороговый показатель заболеваемости превышен на 22,8%.

В Калуге за неделю заболеваемость снизилась на 11,3%.

У детей до двух лет и жителей областного центра старше 15 заболеваемость превышает среднюю на 15,9% и 98,3% соответственно.

За неделю с ОРВИ в больницы попали 38 человек.

Грипп в Калужской области не фиксировался.

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