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«Ем и стройнею»: участница Анна Савельева об участии в проекте «Худеем к Новому году»

Опубликовано: 11.11.2021 09:20 1 616
«Ем и стройнею»: участница Анна Савельева об участии в проекте «Худеем к Новому году»

Участница Анна Савельева

Третья неделя позади, и, конечно же, есть промежуточные заметные результаты. До начала проекта у меня были боли в районе крестца, - такие, что невозможно было подняться с дивана, - а также хондроз грудного отдела позвоночника, который я не могла вылечить. С начала наших тренировок и изменения пищевого поведения я начала замечать, что боль постепенно уходит, и что удивительно, по прошествии трех недель я забыла про эти боли!

Что касается пищевого поведения, то я поняла, что причины набора веса, в моем случае, это не переедание. Как раз наоборот, причиной было недоедание и пропуски основных приемов пищи, которые я заедала булочками и чаем с чем-то вкусненьким, не требующим времени на готовку! Я всегда была уверена, что чем меньше ешь, тем стройнее будешь. Сейчас я понимаю, что это миф!

Уже три недели я не ощущаю чувства голода и постоянно сыта. Другими словами, ем и стройнею!

На этой неделе у моего сына был день рождения. Я даже не отказалась от маленького кусочка торта! На следующий же день я компенсировала этот скромный грешок тренировкой.

Приятной неожиданностью для меня на этой неделе, во время каникул и локдауна, стало наличие детской комнаты в «Атмосфере»!  Моим детям очень там понравилось, каждый раз они бежали туда с удовольствием. А я могла спокойно заниматься собой.

Тренер фитнес-клуба «Атмосфера» Гульнара Кузина

В самом начале проекта Анна пожаловалась на боли в спине и тугоподвижность руки. Это было связано с определенными проблемами, поэтому в наших тренировках я их учитывала. Мы стали работать не только над снижением веса, но и над гибкостью позвоночника и укреплением мышц спины. Со временем боль от боли нам удалось избавиться. Теперь следим за тем, чтобы она не вернулась. Вес продолжает снижаться и у нас уже минус 3 кг.
 

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Опубликовано: 11.11.2021 09:20 1 616
Тэги: худеем
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