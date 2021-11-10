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«Весы предательски показали плюс»: почему Александра Ермилова начала набирать вес в проекте «Худеем к Новому году»

Опубликовано: 10.11.2021 11:57 3 377
«Весы предательски показали плюс»: почему Александра Ермилова начала набирать вес в проекте «Худеем к Новому году»

Участница Александра Ермилова

Третья неделя похудения для меня началась, как бы помягче сказать, с недоумения. Тревожный звоночек… Да что там, колокол забил тревогу! Весы предательски показали мне плюс. Кило, след которых должен был давным-давно простыть, прибавились. Это, вообще, как возможно-то?!

Не могла я найти себе места и успела знатно так поволноваться. Благо, у моему чудо-куратору под силу было меня привести в чувства и объяснить, что в этом явлении нет ничего страшного. Все нормальное, во время похудения так иногда бывает.

Я выдохнула и решила не останавливаться. Прежний труд над скульптурированием тела мечты возобновился.

С новым питанием мы даже как-то подружились и свыклись.

Всплывающие по ходу дела вопросы мой куратор терпеливо раскладывает мелкими дольками и подает на блюдечке. Я всегда могу проконсультироваться с ней. Она – моя поддержка и мой курс. Составленным меню, честно говоря, я прям довольна. Все потребности удовлетворена.

Мои друзья и родственники обратили внимание, что я стала меняться и уже заметен результат, несмотря на наши частые встречи с ними. Да и времени прошло мало.
Вспомнила еще один удивительный момент. В начале проекта в центре «Борменталь» я посещала индивидуальные психологические консультации. На них мне помогали разбирать по полочкам скрытые проблемы и причины набора веса, а также тревожащие меня вопросы. На этой неделе я притопала на групповое занятие. Тема – достижение целей.

Нас учили грамотно их ставить и объясняли возможные пути, как добиваться. Очень-очень надеюсь и верю, что вместе с центром «Борменталь» мы покорим нашу цель!

Центр снижения веса «Доктор Борменталь» Маргарита Павлова

Эта неделя прошла очень продуктивно.

Александра продолжает ежедневно высылать пищевой дневник, ходит на лимфодренаж и даже посетила клубное занятие, которое зарядило нужным настроем и дало мотивацию на дальнейшую работу.
 

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Опубликовано: 10.11.2021 11:57 3 377
Тэги: худеем
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