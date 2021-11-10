В Калужской области семь человек скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки семь человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 908, сообщили в среду, 10 ноября, в федеральном оперативном штабе

Выявлены 210 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 54 953.

За последние сутки в нашем регионе 203 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 51 860 калужан.

На лечении с ковидом остаются 2185 человек.

Вакцинированы - 423 554 человека.

По всей России выявлены за сутки 38 058 случаев коронавируса. За весь период - 8 911 713. Выписаны за сутки – 34 565, за весь период – 7 654 161. За последние сутки в стране от ковида умерли 1239 человек, за все время – 250 454.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!