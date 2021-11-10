Скончался бывший главврач Калужской областной станции переливания крови Геннадий Ожегов

В Калуге скончался бывший главный врач Калужской областной станции переливания крови Геннадий ОЖЕГОВ. Он руководил этим учреждением более 30 лет – с 1976 по 2007 годы, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Ожегов был заслуженным врачом РСФСР.

- Светлая память и уважение к Геннадию Константиновичу сохранятся в сердцах его коллег, - говорится в сообщении Минздрава.

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