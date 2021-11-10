Открытие центра обучения детей с ОВЗ «Теория рассуждений» от Среднерусской академии современного знания
Благодаря региональному гранту при поддержке Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области АНО ДПО САСЗ открыла Центр обучения детей с ОВЗ «Теория рассуждений».
Мы создаём учебную среду для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в возрасте от 10 лет, в которой педагоги академии будут заниматься развитием логики, мышления и познавательной деятельности ребят. Перед началом обучения участники проекта пройдут первоначальную диагностику-собеседование, по результатам которой психологом будут определены и сформированы группы. Это позволит повысить эффективность обучения и найти индивидуальный подход к каждому ребёнку.
3 направления: курс «Шахматы», курс «Информационно-компьютерные технологии» и курс «Логика» будут адаптированы в соответствии с особенностями каждой группы.
Мы поговорили с руководителем и кураторами проекта.
— Для Академии это первый проект, направленный на работу непосредственно с детьми с ОВЗ. По предыдущим выигранным грантам мы занимались обучением их родителей, а благодаря региональной субсидии, мы смогли открыть полноценный центр, готовый принять до 30 особенных детей — Юлия Савельева, руководитель проекта.
— Я, как куратор проекта, помогаю преподавателям в образовательных мероприятиях. Крайне важно для наших учеников подобрать адаптированные под них игры, будь то шахматы или игры на логику. Немаловажным остаётся создание комфортной среды обучения, соответствующей всем нормам — Наталия Заборина, куратор.
— Перед запуском обучения я помогаю оптимально сформировать группы учеников для совместных занятий. Также буду содействовать педагогам как в подготовке занятий, так и в их проведении, ведь к каждому ребёнку нужен индивидуальный подход — Наталья Абрашина, психолог.
— Логика — курс, в котором мы будем учиться устанавливать временные, причинно-следственные связи и зависимости, обучаться рассуждать, выделять существенное и второстепенное, объединять предметы по различным основаниям, видеть в предметах разные свойства и относительность границ между отдельными группами явлений и объектов. Развитие логики оказывает благоприятное влияние на речевую активность, повышает культуру мышления. Прохождение курса поможет лучше справляться с ежедневными задачами и решать жизненные ситуации — Светлана Растригина, педагог курса «Логика». Курс «Шахматы» дополняет и развивает эти навыки.
Не менее интересен и курс «Информационно-коммуникационные технологии». Он направлен на стимуляцию наглядно-образного и абстрактного мышления, благодаря изучению не только основ компьютерной грамотности, но и векторной, а в дальнейшем, цифровой графики. Результатом освоения курса станет самостоятельная разработка (от мысли до визуализации на компьютере) и последующее изготовление нарисованного предмета на лазерном и 3D принтерах.
Подать заявку на обучение можно по телефону: +7 (930) 848–07–18 или в социальных группах академии: https://vk.com/osoboerazvitie, https://vk.com/prodpo
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