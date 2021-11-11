Главная Новости Общество
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

«Ты пластическую операцию сделала?»: Анна Алешникова о силе воле

Опубликовано: 11.11.2021 12:00 0 467

Участница Анна Алешникова

Прошло три недели участия в проекте. Что могу сказать? Тело наполнилось легкостью, появилось желание делать еще больше.

Встречают знакомые меня и, приглядываясь, спрашивают: «Ты пластическую операцию сделала?».

- Нет, - отвечаю, - я просто благодаря проекту начала работать над своим организмом с помощью центра красоты Ирины Рождественской «Slim&Beauty», взяв волю в кулак. Скажу так… Не просто.

Сложно привыкнуть к 1,5 литров воды, которые нужно выпивать каждый день, контролировать пищевые пристрастия, держать себя в руках вечером и в выходные дни, особенно когда вся семья за столом...

Но в данном случае цель оправдывает средства.

Аппаратная косметология в руках профессионалов творит чудеса. Тургор кожи всего тела явно улучшился. Из процедур появились любимчики - гидромассажная ванна с гималайской солью, фитобочка, УЗ-кавитация, RF-лифтинг, миостимуляция, виброкомпрессионный массаж, липолазер .

Придерживаясь рекомендаций нутрициолога Анны Николаевны, нормализовалось пищеварение и качество сна, а это стало огромной проблемой после перенесенного ковида, общий тонус улучшился, волосы стали расти быстрее, сухость кожи ушла. Главное, стала нравиться себе в зеркале.

С уходом килограммов, которые действительно были лишними в моей жизни, стала чаще улыбаться.

Работаем дальше...

Центр красоты «Slim&Beauty», Ирина Рождественская

Продолжаем работать по намеченному плану. В первую очередь восстанавливаемых здоровье! Активно включили в программу мануальный массаж и с помощью миостимуляции подтягиваем мышцы тела, также активно работаем с жиром, используем лазерный липолиз!

Уверены в успехе!

Приглашаем всех на бесплатную консультацию!

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Опубликовано: 11.11.2021 12:00 0 467
Тэги: худеем
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Кино с деталями: Wink, SYT и искусственный интеллект делают просмотр фильмов еще интереснее
«Ростелеком» приглашает калужан принять участие в образовательном проекте «IT-семья»
Россияне на период нерабочих дней отправились за город
Земля в иллюминаторе, вирусный Бах и жизнь как чудо: в ноябре Wink открывает для зрителей классику в новом ракурсе
Обнинская ГТУ ТЭЦ-1 получила Паспорт готовности к прохождению сезона максимальных нагрузок
Фильмы про зомби и апокалипсис: как калужане снижают уровень стресса
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Об особенностях прослушивания музыки в Интернете
О причинах популярности серверных платформ Dell
Юридическая помощь онлайн

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru