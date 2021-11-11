«Ты пластическую операцию сделала?»: Анна Алешникова о силе воле

Участница Анна Алешникова

Прошло три недели участия в проекте. Что могу сказать? Тело наполнилось легкостью, появилось желание делать еще больше.

Встречают знакомые меня и, приглядываясь, спрашивают: «Ты пластическую операцию сделала?».

- Нет, - отвечаю, - я просто благодаря проекту начала работать над своим организмом с помощью центра красоты Ирины Рождественской «Slim&Beauty», взяв волю в кулак. Скажу так… Не просто.

Сложно привыкнуть к 1,5 литров воды, которые нужно выпивать каждый день, контролировать пищевые пристрастия, держать себя в руках вечером и в выходные дни, особенно когда вся семья за столом...

Но в данном случае цель оправдывает средства.

Аппаратная косметология в руках профессионалов творит чудеса. Тургор кожи всего тела явно улучшился. Из процедур появились любимчики - гидромассажная ванна с гималайской солью, фитобочка, УЗ-кавитация, RF-лифтинг, миостимуляция, виброкомпрессионный массаж, липолазер .

Придерживаясь рекомендаций нутрициолога Анны Николаевны, нормализовалось пищеварение и качество сна, а это стало огромной проблемой после перенесенного ковида, общий тонус улучшился, волосы стали расти быстрее, сухость кожи ушла. Главное, стала нравиться себе в зеркале.

С уходом килограммов, которые действительно были лишними в моей жизни, стала чаще улыбаться.

Работаем дальше...

Центр красоты «Slim&Beauty», Ирина Рождественская

Продолжаем работать по намеченному плану. В первую очередь восстанавливаемых здоровье! Активно включили в программу мануальный массаж и с помощью миостимуляции подтягиваем мышцы тела, также активно работаем с жиром, используем лазерный липолиз!

Уверены в успехе!

Приглашаем всех на бесплатную консультацию!

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!