«Ты пластическую операцию сделала?»: Анна Алешникова о силе воле
Участница Анна Алешникова
Прошло три недели участия в проекте. Что могу сказать? Тело наполнилось легкостью, появилось желание делать еще больше.
Встречают знакомые меня и, приглядываясь, спрашивают: «Ты пластическую операцию сделала?».
- Нет, - отвечаю, - я просто благодаря проекту начала работать над своим организмом с помощью центра красоты Ирины Рождественской «Slim&Beauty», взяв волю в кулак. Скажу так… Не просто.
Сложно привыкнуть к 1,5 литров воды, которые нужно выпивать каждый день, контролировать пищевые пристрастия, держать себя в руках вечером и в выходные дни, особенно когда вся семья за столом...
Но в данном случае цель оправдывает средства.
Аппаратная косметология в руках профессионалов творит чудеса. Тургор кожи всего тела явно улучшился. Из процедур появились любимчики - гидромассажная ванна с гималайской солью, фитобочка, УЗ-кавитация, RF-лифтинг, миостимуляция, виброкомпрессионный массаж, липолазер .
Придерживаясь рекомендаций нутрициолога Анны Николаевны, нормализовалось пищеварение и качество сна, а это стало огромной проблемой после перенесенного ковида, общий тонус улучшился, волосы стали расти быстрее, сухость кожи ушла. Главное, стала нравиться себе в зеркале.
С уходом килограммов, которые действительно были лишними в моей жизни, стала чаще улыбаться.
Работаем дальше...
Центр красоты «Slim&Beauty», Ирина Рождественская
Продолжаем работать по намеченному плану. В первую очередь восстанавливаемых здоровье! Активно включили в программу мануальный массаж и с помощью миостимуляции подтягиваем мышцы тела, также активно работаем с жиром, используем лазерный липолиз!
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