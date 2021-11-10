Главная Новости Общество
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

Калужане смогут проверить здоровье сердца после COVID-19 в «Гемотесте» со скидкой 35%

Опубликовано: 10.11.2021 12:32 0 273
Калужане смогут проверить здоровье сердца после COVID-19 в «Гемотесте» со скидкой 35%

В Калужской области доступно специальное предложение от Лаборатории «Гемотест» для оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. До 14 декабря стоимость комплексов исследований «Здоровое сердце» и «Здоровое сердце после COVID-19» снижена на 35%, а проверить уровень и соотношение различных фракций холестерина для оценки риска развития атеросклероза можно по фиксированной цене 480 рублей без учета взятия биоматериала.

К сожалению, молодой возраст, хорошее самочувствие и здоровый образ жизни не гарантируют отсутствие сердечно-сосудистых заболеваний. Статистика показывает, что они часто развиваются бессимптомно и могут начаться уже в 20 лет. В целом, по данным ВОЗ, от заболеваний сосудов и сердца умирает 27% людей – это ведущая причина смертей в мире.

В рамках акции «Гемотест» предлагает три разных комплекса, отличающиеся количеством показателей. Первый из них, «Вредный и полезный холестерин», позволяет проверить уровень липопротеинов низкой и высокой плотности и определить индекс атерогенности, который поможет оценить риск развития атеросклероза.

Комплекс «Здоровое сердце» помимо индекса атерогенности позволит определить еще два показателя – концентрацию белка клеток сердечной мышцы тропонина I в крови и уровень токсичного для сосудов гомоцистеина. Эта информация поможет определить степень повреждения сердца и спрогнозировать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний даже у тех, кто не испытывает никаких симптомов.

Набор исследований «Здоровое сердце после COVID-19» помимо всех вышеперечисленных показателей включает анализ на C-реактивный белок и тест на уровень D-димера. Эти показатели позволяют обнаружить интенсивное тромбообразование и вовремя заметить воспалительные процессы в стенках сосудов.

Уточнить адреса отделений и стоимость каждого из трех комплексов с учетом взятия биоматериала можно на официальном сайте «Гемотеста». Результат каждого исследования будет готов через день – он отобразится в Личном кабинете и придет на электронную почту.   

Задать все интересующие вопросы по акционному предложению и получить бесплатную консультацию врача можно по телефону 8 (800) 550-13-13 (звонок бесплатный по всей России).

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
 

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Опубликовано: 10.11.2021 12:32 0 273
Тэги: рeклама
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» приглашает калужан принять участие в образовательном проекте «IT-семья»
Россияне на период нерабочих дней отправились за город
Земля в иллюминаторе, вирусный Бах и жизнь как чудо: в ноябре Wink открывает для зрителей классику в новом ракурсе
Обнинская ГТУ ТЭЦ-1 получила Паспорт готовности к прохождению сезона максимальных нагрузок
Фильмы про зомби и апокалипсис: как калужане снижают уровень стресса
ООО «УК МЖД города Калуги» - один из самых проблемных должников Калужской сбытовой компании
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Об особенностях прослушивания музыки в Интернете
О причинах популярности серверных платформ Dell
Юридическая помощь онлайн

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru