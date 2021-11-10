Калужане смогут проверить здоровье сердца после COVID-19 в «Гемотесте» со скидкой 35%

В Калужской области доступно специальное предложение от Лаборатории «Гемотест» для оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. До 14 декабря стоимость комплексов исследований «Здоровое сердце» и «Здоровое сердце после COVID-19» снижена на 35%, а проверить уровень и соотношение различных фракций холестерина для оценки риска развития атеросклероза можно по фиксированной цене 480 рублей без учета взятия биоматериала.

К сожалению, молодой возраст, хорошее самочувствие и здоровый образ жизни не гарантируют отсутствие сердечно-сосудистых заболеваний. Статистика показывает, что они часто развиваются бессимптомно и могут начаться уже в 20 лет. В целом, по данным ВОЗ, от заболеваний сосудов и сердца умирает 27% людей – это ведущая причина смертей в мире.

В рамках акции «Гемотест» предлагает три разных комплекса, отличающиеся количеством показателей. Первый из них, «Вредный и полезный холестерин», позволяет проверить уровень липопротеинов низкой и высокой плотности и определить индекс атерогенности, который поможет оценить риск развития атеросклероза.

Комплекс «Здоровое сердце» помимо индекса атерогенности позволит определить еще два показателя – концентрацию белка клеток сердечной мышцы тропонина I в крови и уровень токсичного для сосудов гомоцистеина. Эта информация поможет определить степень повреждения сердца и спрогнозировать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний даже у тех, кто не испытывает никаких симптомов.

Набор исследований «Здоровое сердце после COVID-19» помимо всех вышеперечисленных показателей включает анализ на C-реактивный белок и тест на уровень D-димера. Эти показатели позволяют обнаружить интенсивное тромбообразование и вовремя заметить воспалительные процессы в стенках сосудов.

Уточнить адреса отделений и стоимость каждого из трех комплексов с учетом взятия биоматериала можно на официальном сайте «Гемотеста». Результат каждого исследования будет готов через день – он отобразится в Личном кабинете и придет на электронную почту.

Задать все интересующие вопросы по акционному предложению и получить бесплатную консультацию врача можно по телефону 8 (800) 550-13-13 (звонок бесплатный по всей России).

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.



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