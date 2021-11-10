В 17 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 9 ноября, подтвердили 208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 54 743, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровел 201 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 51 657 калужан.

Умерли еще пять человек. Скончались три жителя Калуги 90, 81 и 53 лет, пациент из Мосальского района 69 лет и 79-летний житель Кировского района. В списке жертв эпидемии теперь 901 калужанин.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2185 человек. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занята 2221 койка. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.

В 17 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 748 (-3 к предыдущему дню),

Обнинск – 125 (-2),

Боровский район – 116 (-2),

Малоярославецкий район – 110 (-1),

Кировский район – 104 (+1),

Козельский район – 88 (+1),

Жуковский район – 83 (+1),

Дзержинский район – 76 (+1),

Людиновский район – 74 (+1),

Сухиничский район – 57 (+1),

Думиничский район – 51 (-2),

Медынский район – 47 (-1),

Тарусский район – 45 (-1),

Бабынинский район – 43 (+1),

Юхновский район – 42 (+1),

Ферзиковский район - 40 (+1),

Хвастовичский район – 39 (+1),

Перемышльский район – 38 (+1),

Спас-Деменский район – 37 (+1),

Жиздринский район – 36 (+1),

Мещовский район – 35 (+1),

Мосальский район - 34 (+1),

Куйбышевский район – 33 (+1),

Барятинский район – 31 (+1),

Ульяновский район – 28 (-1),

Износковский район – 25 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 ноября 2021 года.

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