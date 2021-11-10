В 17 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области во вторник, 9 ноября, подтвердили 208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 54 743, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровел 201 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 51 657 калужан.
Умерли еще пять человек. Скончались три жителя Калуги 90, 81 и 53 лет, пациент из Мосальского района 69 лет и 79-летний житель Кировского района. В списке жертв эпидемии теперь 901 калужанин.
На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2185 человек. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занята 2221 койка. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.
В 17 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в девяти - снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 748 (-3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 125 (-2),
- Боровский район – 116 (-2),
- Малоярославецкий район – 110 (-1),
- Кировский район – 104 (+1),
- Козельский район – 88 (+1),
- Жуковский район – 83 (+1),
- Дзержинский район – 76 (+1),
- Людиновский район – 74 (+1),
- Сухиничский район – 57 (+1),
- Думиничский район – 51 (-2),
- Медынский район – 47 (-1),
- Тарусский район – 45 (-1),
- Бабынинский район – 43 (+1),
- Юхновский район – 42 (+1),
- Ферзиковский район - 40 (+1),
- Хвастовичский район – 39 (+1),
- Перемышльский район – 38 (+1),
- Спас-Деменский район – 37 (+1),
- Жиздринский район – 36 (+1),
- Мещовский район – 35 (+1),
- Мосальский район - 34 (+1),
- Куйбышевский район – 33 (+1),
- Барятинский район – 31 (+1),
- Ульяновский район – 28 (-1),
- Износковский район – 25 (-2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 9 ноября 2021 года.
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