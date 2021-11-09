Главные новости в Калужской области 9 ноября: массовое отключение воды и первый снег
Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 9 ноября.
Горуправа Калуги опубликовала график подвоза воды в северные микрорайоны 10 ноября. Тысячи людей останутся без воды на сутки.
Первый снег выпал в Калуге. До земли он, правда, не долетал, но МЧС предупреждает о гололедице в ближайшее время.
Калужские коммунальщики решили заранее подготовиться к похолоданию и заранее высыпали на тротуары тонны песка.
Прокуратура Калужской области повторно потребовала взыскать с экс-министра здравоохранения Алана Цкаева 6,8 миллиона рублей. Первый иск уже был ранее отклонен.
В Калуге скончался создатель музея ремесла, архитектуры и быта Владимир Ткаченко.
В Калужской области три человека пострадали в ДТП с коровой.
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