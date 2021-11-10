Этот день в истории: 10 ноября в Калуге заработало епархиальное училище

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 10 ноября.

1791 – «Ноя(бря) 10. На Оке лед прошел». (Из записок купца Губкина)

1796 – «10 Ока река льдом покрылась а 12 и 13 ездить по льду начали». (Из записок купца Губкина)

1879 – в этот день начались занятия в Калужском женском епархиальном училище с церковью внутри, которое было освящено еще 24.09 (ст. стиль). Деньги на строительство церкви для училища дал владелец пароходства, купец 1-й гильдии И.К.Ципулин. Ныне это школа №9

1881 – в Харькове скончалась Евлалия Павловна Кадмина. Уроженка г. Калуги в результате несчастной любви покончила жизнь самоубийством. «…Появилась и промелькнула кометой дивной красоты» - так образно и метко сказало ней А.В.Луначарский. Трагическая судьба актрисы нашла отражение в пьесах А. Суварина «Татьяна Репина» (1887) и Н. Соловцова «Евлампия Рамина», в повести И.Тургенева «Клара Милич» (1882), на сюжет которой А. Кастальский написал одноименную оперу в 1907 г., в рассказе А.Куприна «Последний дебют». Поэт С. Андреевский посвятил памяти Евлалии Павловны стихотворение «Певица». В 1887 г. в Московской консерватории была учреждена стипендия имени Евлалии Павловны Кадминой

1947 – (из газеты «Знамя») «По решению Калужского горисполкома на улице имени Кирова в г. Калуге поставлен памятник верному сыну советского народа Сергею Мироновичу Кирову». Бетонная скульптура была поставлена на постамент с табличкой, на которой указывались фамилия, инициалы и годы жизни Кирова. Позже здесь появился и герб СССР. Немного левее того места, где стоит теперь скульптура «Городовой», «бетонный Киров» простоял 30 лет.

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