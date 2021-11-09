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Прокуратура Калужской области повторно потребовала взыскать с экс-министра здравоохранения 6,8 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев , Фото: БСМП Калуги.
Опубликовано: 09.11.2021 12:53 3 242
Прокуратура Калужской области повторно потребовала взыскать с экс-министра здравоохранения 6,8 миллиона рублей

Прокуратура Калужской области подала апелляцию на решение районного суда, который отказался взыскивать с бывшего министра здравоохранения региона Алана ЦКАЕВА 6,819 миллиона рублей. Премию в таком размере он получил, когда возглавлял БСМП Калуги, заявили в ведомстве.

- Сумма премии является незаконной, беспрецедентно высокой (в 170 раз превышающей размер стандартной премии) и необоснованной в условиях отсутствия достаточных финансовых ресурсов на решение социально значимых вопросов, имеющихся в области, - рассказали 9 ноября в пресс-службе прокуратуры Калужской области. - Наряду с другими мерами реагирования прокуратура области пришла к выводу о необходимости взыскания данных средств с получившего их должностного лица.

Иск с требованиями был направлен в Калужский районный суд. Но суд отказал в его удовлетворении «в связи с добросовестностью действий получателя премии, значительным личным вкладом в развитие здравоохранения области, высокими результатами работы».

Теперь прокуратура будет требовать отмены этого решения в суде апелляционной инстанции.

Напомним, весной нынешнего года стало известно о получении Цкаевым премии в 9 миллионов рублей. Тогда соответствующий документ на имя губернатора Владислава Шапши направил прокурор области Коснтантин Жиляков.

18 мая Цкаев попросился в отставку с должности министра здравоохранения области и во второй раз возглавил БСМП.

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Дмитрий Ивьев , Фото: БСМП Калуги.
Опубликовано: 09.11.2021 12:53 3 242
Тэги: общество прокуратура алан цкаев
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