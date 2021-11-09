В Калужской области еще 5 человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки пять человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 901, сообщили во вторник, 9 ноября, в федеральном оперативном штабе

Выявлены 208 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 54 743.

За последние сутки в нашем регионе 201 человек выздоровел от коронавируса. Всего с болезнью справились 51 657 калужан.

На лечении с ковидом остаются 2185 человек.

Вакцинированы - 423 554 человека.

По всей России выявлены за сутки 39 160 случаев коронавируса. За весь период - 8 873 655. Выписаны за сутки – 32 036, за весь период – 7 619 596. За последние сутки в стране от ковида умерли 1211 человек, за все время – 249 215.

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