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Во всех 26 районах Калужской области за сутки вновь выросло количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.11.2021 10:31 4 901
Во всех 26 районах Калужской области за сутки вновь выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 8 ноября, подтвердили 211 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель за весь период пандемии. Общее число заболевших выросло до 54 535, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 152 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 51 456 калужан.

Умерли еще семь человек. Скончались пять жителей Калуги 91, 90, 83, 81 и 73 лет, 69-летний пациент из Ферзиковского района и 64-летний житель Козельского района. В списке жертв эпидемии теперь 896 калужан.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2183 человека. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занята 2221 койка. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.

Во всех 26 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом вновь выросло.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 751 (+4 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 127 (+4),
  • Боровский район – 118 (+2),
  • Малоярославецкий район – 111 (+4),
  • Кировский район – 103 (+2),
  • Козельский район – 87 (+2),
  • Жуковский район – 82 (+2),
  • Дзержинский район – 75 (+2),
  • Людиновский район – 73 (+2),
  • Сухиничский район – 56 (+1),
  • Думиничский район – 53 (+2),
  • Медынский район – 48 (+2),
  • Тарусский район – 46 (+2),
  • Бабынинский район – 42 (+2),
  • Юхновский район – 41 (+2),
  • Ферзиковский район - 39 (+1),
  • Хвастовичский район – 38 (+1),
  • Перемышльский район – 37 (+2),
  • Спас-Деменский район – 36 (+2),
  • Жиздринский район – 35 (+2),
  • Мещовский район – 34 (+2),
  • Мосальский район - 33 (+2),
  • Куйбышевский район – 32 (+2),
  • Барятинский район – 30 (+1),
  • Ульяновский район – 29 (+1),
  • Износковский район – 27 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 8 ноября 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 8 ноября 2021 года.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.11.2021 10:31 4 901
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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