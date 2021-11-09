Во всех 26 районах Калужской области за сутки вновь выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 8 ноября, подтвердили 211 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель за весь период пандемии. Общее число заболевших выросло до 54 535, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 152 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 51 456 калужан.

Умерли еще семь человек. Скончались пять жителей Калуги 91, 90, 83, 81 и 73 лет, 69-летний пациент из Ферзиковского района и 64-летний житель Козельского района. В списке жертв эпидемии теперь 896 калужан.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2183 человека. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занята 2221 койка. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.

Во всех 26 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом вновь выросло.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 751 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 127 (+4),

Боровский район – 118 (+2),

Малоярославецкий район – 111 (+4),

Кировский район – 103 (+2),

Козельский район – 87 (+2),

Жуковский район – 82 (+2),

Дзержинский район – 75 (+2),

Людиновский район – 73 (+2),

Сухиничский район – 56 (+1),

Думиничский район – 53 (+2),

Медынский район – 48 (+2),

Тарусский район – 46 (+2),

Бабынинский район – 42 (+2),

Юхновский район – 41 (+2),

Ферзиковский район - 39 (+1),

Хвастовичский район – 38 (+1),

Перемышльский район – 37 (+2),

Спас-Деменский район – 36 (+2),

Жиздринский район – 35 (+2),

Мещовский район – 34 (+2),

Мосальский район - 33 (+2),

Куйбышевский район – 32 (+2),

Барятинский район – 30 (+1),

Ульяновский район – 29 (+1),

Износковский район – 27 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 8 ноября 2021 года.

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