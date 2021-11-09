Во всех 26 районах Калужской области за сутки вновь выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 8 ноября, подтвердили 211 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель за весь период пандемии. Общее число заболевших выросло до 54 535, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 152 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 51 456 калужан.
Умерли еще семь человек. Скончались пять жителей Калуги 91, 90, 83, 81 и 73 лет, 69-летний пациент из Ферзиковского района и 64-летний житель Козельского района. В списке жертв эпидемии теперь 896 калужан.
На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2183 человека. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занята 2221 койка. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.
Во всех 26 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом вновь выросло.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 751 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 127 (+4),
- Боровский район – 118 (+2),
- Малоярославецкий район – 111 (+4),
- Кировский район – 103 (+2),
- Козельский район – 87 (+2),
- Жуковский район – 82 (+2),
- Дзержинский район – 75 (+2),
- Людиновский район – 73 (+2),
- Сухиничский район – 56 (+1),
- Думиничский район – 53 (+2),
- Медынский район – 48 (+2),
- Тарусский район – 46 (+2),
- Бабынинский район – 42 (+2),
- Юхновский район – 41 (+2),
- Ферзиковский район - 39 (+1),
- Хвастовичский район – 38 (+1),
- Перемышльский район – 37 (+2),
- Спас-Деменский район – 36 (+2),
- Жиздринский район – 35 (+2),
- Мещовский район – 34 (+2),
- Мосальский район - 33 (+2),
- Куйбышевский район – 32 (+2),
- Барятинский район – 30 (+1),
- Ульяновский район – 29 (+1),
- Износковский район – 27 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 8 ноября 2021 года.
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