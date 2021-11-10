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Исследование big data Tele2: калужане предпочитают дальние поездки в ближнее зарубежье, а не к пляжам

Опубликовано: 10.11.2021 10:31 0 312
Исследование big data Tele2: калужане предпочитают дальние поездки в ближнее зарубежье, а не к пляжам

Tele2 с помощью технологий big data изучил активность калужских абонентов во время поездок по крупным автомобильным магистралям. В период с мая по октябрь, когда поток туристов традиционно высок, калужане скачали в пути свыше 11 тысяч терабайт интернета и проговорили по мобильному около 11 млн часов. Популярными трассами стали М-3 и М-2 до границы с Украиной, а также М-1 – в Белоруссию.

Специалисты оператора проанализировали обезличенную статистику о тех водителях и пассажирах, которые провели в пути не менее трех часов и отправились за пределы родного региона. Наибольший транспортный поток из Калуги был зафиксирован в июле: в этом месяце путешествие совершили 25% всех местных туристов.

Чаще всего жители региона отправлялись в путь по трем федеральным трассам. Бесспорными лидерами стали М-3 и М-2, которые ведут к границе с Украиной, а замыкает тройку М-1, являющаяся основным транзитом до Белоруссии.

Удивительно, но наименьшее число калужских путешественников было отмечено на трассе Р-22 «Каспий» до Астрахани и Каспийского моря, а также на М-8 «Холмогоры» до Архангельска. В общей сложности в пути на федеральных магистралях страны калужане провели порядка 160 млн часов и около 7% этого времени ушло на разговоры по мобильному.

Отметим, оператора обеспечивает устойчивый сигнал вдоль основной протяженности дорог. А осенью 2021 года компания развернула 100%-ное покрытие на новой автомагистрали М-11 «Нева» и оборудовала базовые станции оборудованием 5G Ready, что в перспективе позволит запустить сервисы пятого поколения на строящемся здесь беспилотном транспортном коридоре.
 

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Опубликовано: 10.11.2021 10:31 0 312
Тэги: новости компаний
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