Калужане и гости из столицы вновь обосновались в пригороде

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал статистику работы сети в дни самоизоляции. С 30 октября число столичных гостей в Калужской области выросло вдвое, а спрос на интернет Tele2 в населенных пунктах пригорода достиг пиковых значений, на 35% превысив рекордные показатели прошлой осени.

Согласно данным оператора, после объявления режима нерабочих дней клиенты массово отправляются на дачи. Так, в Калужском регионе с марта по май 2020 года, в мае и в конце октября 2021 года популярными населенными пунктами как правило становятся те, что расположены на берегах реки Оки, у озера Тишь и карьера Льва Толстого.

За прошедшие выходные количество жителей Калуги на дачах выросло на 30%, а число москвичей увеличилось вдвое. В свою очередь потребление трафика показало рост на 35% год к году. Чаще всего на самоизоляции клиенты выходят в Сеть для просмотра фото и видео в соцсетях, роликов на YouTube и фильмов в онлайн-кинотеатрах.

Значительным спросом пользовались ленты кинотеатра Wink, которые абоненты могут посмотреть бесплатно – в обмен на неизрасходованные минуты тарифа через приложение «Мой Tele2». В топе по просмотрам картины: «Джентльмены» Гая Ричи, «Паразиты», ставшие победителем «Каннского фестиваля», а также «Богемская рапсодия» о кумире современности – Фредди Меркьюри.



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