Главные новости в Калужской области 8 ноября: проблемы с QR-кодами и рекорд коронавируса

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 8 ноября.

Утром многие калужане обнаружили, что срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса сократился до шести месяцев. Позже это все объяснили сбоем на Госуслугах.

Калужская область в очередной раз побила рекорд по суточному приросту больных ковидом.

При этом власти сообщили, что 90% пациентов с коронавирусом, которым понадобилась госпитализация, не были привиты.

Коек для калужан с COVID-19 требуется все больше, но перинатальный центр под госпиталь отдавать не будут.

Тем временем в Минздраве рассказали, когда ждать новых партий «КовиВака» и «Спутник Лайт».

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