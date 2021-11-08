В Калуге за три дня родились 43 ребенка

В Калуге с 1 по 3 ноября родились 43 ребенка. Среди них 27 мальчиков и 16 девочек, сообщили в городском управлении ЗАГС.

Вес самого маленького ребенка составил 1740 граммов, самого большого - 4390 граммов.

Самой молодой калужанке, которая в первые дни ноября стала мамой, исполнилось 19 лет, самой старшей - 45. Самому молодому и самому взрослому папам – 22 и 49 лет соответственно.

Среди редких имен в ЗАГСе отметили следующие: Георгий, Назар, Злата и Гагик.

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