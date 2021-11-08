Когда в Калужскую область привезут новые партии вакцин «КовиВак» и «Спутник Лайт»

В понедельник, 8 ноября, на еженедельном совещании правительства Калужской области начальник контрольного управления - заместитель руководителя администрации Губернатора области Иван МАКЕЕВ предоставил аналитический отчет по мониторингу сообщений граждан в центр управления регионом за период с 29 октября по 7 ноября. В целом, по его словам, количество обращений сократилось на 16%, но тем не менее, их более 5800, и связано это с двумя категориями: вопросы о вакцинации или лечении от коронавирусной инфекции, вопросы по теме QR-кодов и сертификатов переболевшего и вакцинированного.

- Основные точки напряженности, которые хотелось бы отметить, это традиционно обращения, связанные с вакцинацией или лечением от коронавирусной инфекции, - сказал Иван Макеев. – Несмотря на значительное снижение на 13%, по-прежнему большое количество вопросов вызывает тематика доступности вакцин. В частности, граждане интересуются, сроками поставок вакцин «Спутник Лайт» и «КовиВак». И, кроме того, рост по теме сертификатов и QR-кодов. Отмечают долгое время ожидания, отсутствие сертификатов на портале Госуслуг и все, что связано с получением этой информации.

Министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО сообщил, что партия вакцины «КовиВак» уже поступила в регион, а на этой неделе возобновят поставки «Спутника Лайт».

- План вакцинации в настоящее время составляет 80% от взрослого населения Калужской области или 650 240 человек, - сказал региональный министр. – В Калужскую область поступило 529 627 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции. Всего в регионе на 8 ноября привито 419 455 человек, что составляет 64,5% от плана. В настоящее время в 47 стационарных и 17 мобильных пунктах имеется вакцина в достаточном количестве. Это идет речь про Спутник V. «Спутник Лайт» в дефиците. С 8 числа по заявлению министра здравоохранения Российской Федерации Мурашко Михаила Альбертовича должны начаться поставки в регион. 4 ноября поступило 2450 доз вакцины «КовиВак». В настоящее время розданы в медицинские организации все дозы, но «КовиВак» поступает в очень ограниченном количестве. С начала года его поступило всего 6595 доз.

74 мобильные прививочные бригады вакцинируют трудовые коллективы на предприятиях, а также прививают маломобильных граждан и лиц старше 60 лет на дому. Продолжается вакцинация иностранных граждан, не имеющих полиса обязательного страхования на коммерческой основе. Привито 226 человек. В Жуковском и Медынском районах план вакцинации выполнен более чем на 100%.

- Владислав Валерьевич, что касается QR-кодов, - продолжил Константин Пахоменко. – Эта проблема отмечается по всей территории Российской Федерации. В частности, она связана с функционированием сайта Госуслуг, также и с некорректным внесением информации на первичном уровне в первичном звене. В настоящее время, в соответствие с приказом здравоохранения, в каждой медицинской организации выделен отдельный регистратор, которому дано задание сверять при обращении граждан данные, которые занесены в региональную медицинско-информационную систему, с данными непосредственно обращающегося, и изменять эти данные в случае некорректной информации.

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