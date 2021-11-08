Владислав Шапша опроверг информацию о передаче перинатального центра в Калуге под лечение ковида

В понедельник, 8 ноября, появилась информация о возможной передаче перинатального центра в Калуге под лечение больных коронавирусом. Однако эти данные опроверг губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- В ряде телеграм-каналов опубликована информация о том, что якобы Калужский перинатальный центр перепрофилируют под ковидную больницу. Это не соответствует действительности, - подчеркнул глава региона. - Таких планов не было и быть не может. Лечебные учреждения ряда профилей, в том числе перинатальные и онкологические центры, перепрофилировать нельзя. Это требование федерального минздрава. Так что наш перинатальный центр продолжит работать по своему основному направлению.

По последним данным Минздрава, в Калужской области с ковидом или подозрением на эту болезнь госпитализирован 2221 человек. 17% коек остаются свободными.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!