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Шапша вручил награды 26 медикам

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.11.2021 14:13 0 1239
Шапша вручил награды 26 медикам

В понедельник, 8 ноября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША наградил медиков государственными наградами Российской Федерации и медалями Калужской области «За медицинскую доблесть».

Всего было отмечено 26 медицинских работников.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении врачебного долга, Медалью Луки Крымского были награждены заведующие отделениями Калужской городской клинической больницы № 2 «Сосновая роща» Алексей Замараев и Ксения Козлова.

Это первые медицинские работники нашего региона, удостоенные данной награды. Медаль Луки Крымского - государственная награда Российской Федерации, учрежденная в 2020 году, вручается за заслуги в здравоохранении. Она названа в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей отделением Центральной районной больницы Боровского района Валентине Антоновой.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга Благодарность Президента Российской Федерации объявлена научному сотруднику медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Эрнесту Акки.

За проявленное мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, Медалью Калужской области «За медицинскую доблесть» были награждены врач-терапевт участковой больницы Медынского района ЦМБ № 6 Галина Безденежных, старшая медсестра участковой больницы Барятинского района ЦМБ № 1 Людмила Богачева, старшая медсестра  педиатрического отделения № 2 Калужской областной клинической детской больницы Наталия Вострикова, рентгенлаборант ЦРБ Жуковского района Сергей Генне, старшая медсестра отделения № 3 для лечения пациентов с COVID-19 Калужской городской клинической больницы № 2 «Сосновая роща» Ольга Давыдова, врач-хирург поликлиники больницы пос. Товарково Дзержинского района ЦМБ № 6 Николай Заботин, старшая медсестра отделения для лечения COVID-19 № 2 Калужской областной клинической больницы Наталия Коваль, врач анестезиолог-реаниматолог отделения для лечения COVID-19  № 2 Калужской областной клинической больницы Василий Леонов, рентгенолаборант Центральной межрайонной больницы № 1» (Кировский район) Виктор Майоров, и.о. заместителя главного врача по медицинской части Калужской городской клинической больницы № 4 имени Хлюстина А.С. Людмила Мельниченко, старшая медсестра терапевтического отделения № 3 ЦРБ Малоярославецкого района Марина Молчанова, заведующий участковой больницей – врач-терапевт участковой больницы Перемышльского района Калужской городской больницы № 5 Андрей Паничев, врач-невролог ЦРБ Бабынинского района Владимир Плешков, медбрат по массажу отделения реанимации и интенсивной терапии для лечения пациентов с COVID-19 Калужской городской клинической больницы № 2 «Сосновая роща» Константин Прунцев, заведующая терапевтическим отделением – врач-терапевт ЦМБ № 2 (Людиновский район) Татьяна Родионова, рентгенлаборант городской поликлиники г. Кременки Жуковского района Ирина Спиридонова, врач-инфекционист ЦМБ № 5 (Сухиничский район) Сергей Сухоруков, главная медсестра ЦМБ № 4 (Юхновский район) Надежда Шабурова, заведующая Волковским фельдшерско-акушерским пунктом Тарусского района Лариса Шумилкина, заведующая отделением новорожденных – врач-неонатолог Городского родильного дома г. Калуги Ирина Юртаева, врач общей практики Городской поликлиники г. Калуги Владимир Яковенко, участковый врач-терапевт участкового больницы Жиздринского района ЦМБ № 2 Наталья Якушева.

Всего за последние полтора года медалями Калужской области «За медицинскую доблесть» были награждены 260 медработников.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.11.2021 14:13 0 1239
Тэги: общество здравоохранение область коронавирус
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