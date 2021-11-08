На «Госуслугах» вновь изменили сроки действия сертификатов о вакцинации калужан

Как мы уже рассказывали, утром 8 ноября калужане начали жаловаться в соцсетях на то, что срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса сократился в два раза – с 12 до 6 месяцев. В федеральном оперативном штабе это объяснили сбоем. Через несколько часов прежние данные вернули. Ситуацию прокомментировали в правительстве Калужской области.

- Срок действия QR-кодов остается прежним, - подчеркнули в правительстве. - Некоторые россияне заметили, что изменился срок и на «Госуслугах». В Минцифре РФ оперативно опровергли данные сообщения. В связи с техническими работами, которые проводились на портале, некоторые данные могли быть искажены. В ближайшее время все будет восстановлено. Сертификаты о вакцинации от коронавируса по-прежнему будут действительны на протяжении года. Такое заявление сделал Минздрав РФ совместно с Минцифрой РФ.

Также проблему с QR-кодами прокомментировал заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Илья ЗЕНОВ.

- Лично для меня, даже если бы действие QR-кодов сократилось до полугода, это бы значило только одно – теперь я вакцинируюсь от коронавируса каждые полгода. Лучше QR-код в мобильнике, чем сэлфи на памятнике, - заявил он.

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