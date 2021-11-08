В Калужской области еще семь человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки семь человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 896, сообщили в понедельник, 8 ноября, в федеральном оперативном штабе

Выявлены 211 новых случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель за весь период пандемии. Общее количество заболевших выросло до 54 535.

За последние сутки в нашем регионе 152 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 51 456 калужан.

На лечении с ковидом остаются 2183 человека.

Вакцинированы - 419 тысяч человек.

По всей России выявлены за сутки 39 400 случаев коронавируса. За весь период - 8 834 495. Выписаны за сутки – 25 582, за весь период – 7 587 560. За последние сутки в стране от ковида умерли 1190 человек, за все время – 248 004.

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