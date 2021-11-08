Во всех 26 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в воскресенье, 7 ноября, подтвердили 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель за весь период пандемии. Общее число заболевших выросло до 54 324, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 128 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 51 304 калужанина.
Умерли еще шесть человек. Скончались три жителя Калуги 71, 82 и 80 лет, 71-летний пациент из Козельского района, 79-летний житель Барятинского района, а также 83-летний пациент из Дзержинского района. В списке жертв эпидемии теперь 889 калужан.
На лечении от ковида, по данным оперштаба, остается 2131 человек. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занята 2221 койка. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.
Во всех 26 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 747 (+6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 123 (+4),
- Боровский район – 116 (+4),
- Малоярославецкий район – 107 (+3),
- Кировский район – 101 (+6),
- Козельский район – 85 (+3),
- Жуковский район – 80 (+3),
- Дзержинский район – 73 (+2),
- Людиновский район – 71 (+3),
- Сухиничский район – 55 (+2),
- Думиничский район – 51 (+2),
- Медынский район – 46 (+3),
- Тарусский район – 44 (+3),
- Бабынинский район – 40 (+2),
- Юхновский район – 39 (+3),
- Ферзиковский район - 38 (+3),
- Хвастовичский район – 37 (+3),
- Перемышльский район – 35 (+2),
- Спас-Деменский район – 34 (+2),
- Жиздринский район – 33 (+2),
- Мещовский район – 32 (+2),
- Мосальский район - 31 (+2),
- Куйбышевский район – 30 (+2),
- Барятинский район – 29 (+2),
- Ульяновский район – 28 (+2),
- Износковский район – 26 (+2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 ноября 2021 года.
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