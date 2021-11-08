Во всех 26 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в воскресенье, 7 ноября, подтвердили 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель за весь период пандемии. Общее число заболевших выросло до 54 324, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 128 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 51 304 калужанина.

Умерли еще шесть человек. Скончались три жителя Калуги 71, 82 и 80 лет, 71-летний пациент из Козельского района, 79-летний житель Барятинского района, а также 83-летний пациент из Дзержинского района. В списке жертв эпидемии теперь 889 калужан.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остается 2131 человек. При этом ранее в Минздраве сообщали, что в больницах занята 2221 койка. Такую разницу в данных медики объясняют тем, что на инфекционных койках лежат люди, у которых COVID-19 еще официально не подтвержден, но все симптомы говорят об обратном.

Во всех 26 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 747 (+6 к предыдущему дню),

Обнинск – 123 (+4),

Боровский район – 116 (+4),

Малоярославецкий район – 107 (+3),

Кировский район – 101 (+6),

Козельский район – 85 (+3),

Жуковский район – 80 (+3),

Дзержинский район – 73 (+2),

Людиновский район – 71 (+3),

Сухиничский район – 55 (+2),

Думиничский район – 51 (+2),

Медынский район – 46 (+3),

Тарусский район – 44 (+3),

Бабынинский район – 40 (+2),

Юхновский район – 39 (+3),

Ферзиковский район - 38 (+3),

Хвастовичский район – 37 (+3),

Перемышльский район – 35 (+2),

Спас-Деменский район – 34 (+2),

Жиздринский район – 33 (+2),

Мещовский район – 32 (+2),

Мосальский район - 31 (+2),

Куйбышевский район – 30 (+2),

Барятинский район – 29 (+2),

Ульяновский район – 28 (+2),

Износковский район – 26 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 ноября 2021 года.

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