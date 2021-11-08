В Калужской области 86% жителей уже приняли участие в переписи населения

В Калужской области 86% жителей приняли участие во Всероссийской переписи населения. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили на рабочем совещании правительства.

В 12 районах переписалось более 95%. В пяти - более 85%. В Калуге – менее 75%.

- Началась последняя неделя Всероссийской переписи населения, - отметила руководитель Калугастата Нелли СЕЛИВЕРСТОВА. - Мы предлагаем всем, прежде всего, жителям областного центра, воспользоваться безопасным способом переписи через портал «Госуслуги». Это удобно, надежно и, самое главное, информация практически моментально приходит к нам.

Перепись завершится 14 ноября.

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