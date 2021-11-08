В Калужской области 86% жителей уже приняли участие в переписи населения
В Калужской области 86% жителей приняли участие во Всероссийской переписи населения. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили на рабочем совещании правительства.
В 12 районах переписалось более 95%. В пяти - более 85%. В Калуге – менее 75%.
- Началась последняя неделя Всероссийской переписи населения, - отметила руководитель Калугастата Нелли СЕЛИВЕРСТОВА. - Мы предлагаем всем, прежде всего, жителям областного центра, воспользоваться безопасным способом переписи через портал «Госуслуги». Это удобно, надежно и, самое главное, информация практически моментально приходит к нам.
Перепись завершится 14 ноября.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!