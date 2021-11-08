В Калужской области 90% госпитализированных с коронавирусом не были привиты

В Калужской области госпитализирован 2221 пациент с коронавирусом. Такие данные утром в понедельник, 8 ноября, сообщили в правительстве региона.

Среди тех, кто попал в больницу, 90% не были привиты.

153 пациента находятся в реанимации.

Как отметили в правительстве, на данный момент привиты от ковида 419 тысяч жителей Калужской области.

- Но чтобы обогнать коронавирус, надо гораздо больше, - говорится в сообщении правительства.

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