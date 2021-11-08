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Из Калуги в Минск: началось выполнение прямых рейсов

Опубликовано: 08.11.2021 09:28 0 693
Из Калуги в Минск: началось выполнение прямых рейсов

Сегодня, 04 ноября 2021 г., началось выполнение прямых рейсов по маршруту Калуга-Минск.

Самолет авиакомпании «Азимут» успешно совершил первый полет по новому направлению. Фактическое время в пути составило всего 1 час.

Рейсы выполняются один раз в неделю, по четвергам:

  • вылет из Калуги в 11:00, прибытие в Минск в 12:20.
  • вылет из Минска в 13:20, прибытие в Калугу в 14:35

Стоимость билетов в одну сторону начинается от 1 150 рублей.

Минск – 7-е международное направление в маршрутной сети Международного аэропорта Калуга. Помимо Беларуси из Калуги сейчас можно улететь в  Египет, Армению, Киргизию, Таджикистан.  В целом осенне-зимнее расписание калужского аэропорта включает 17 городов.  

Приобрести билеты можно во всех авиакассах, а также на сайте Международного аэропорта Калуга им. К.Э. Циолковского klf.aero

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Опубликовано: 08.11.2021 09:28 0 693
Тэги: рeклама
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