В Калужской области срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса сократился до шести месяцев

Утром в понедельник, 8 ноября, многие калужане забили тревогу в соцсетях. Люди сообщают, что срок действия их сертификатов о вакцинации от коронавируса сократился с года до шести месяцев. Новые данные отображаются в личных кабинетах на сайте Госуслуг.

- Вчера QR-код был действителен, срок был написан до 27.04.2022, а сегодня проснулся, а он просрочен, - жалуется на странице Минздрава в социальной сети «ВКонтакте» Павел Сергеев. - Это что за отношение к гражданам. Для ревакцинации «Спутника лайт» нет в регионе. Все, и что делать?

- Просто плюнули всем вакцинированным в лицо! – считает Мария Махоткина. - Мне ехать в пятницу в Москву, сертификат сегодня утром недействителен, «Спутника лайт» нет. Делай что хочешь.

Мы попросили прокомментировать ситуацию министерство здравоохранения Калужской области, но ответа оттуда пока не поступило.

Отметим, что с 8 ноября начал действовать новый формат сертификата о вакцинации против коронавируса, медицинских противопоказаниях к ней или о перенесенной болезни. Однако официально никто из чиновников не заявлял, что срок действия QR-кодов будет сокращен.

На сокращение срока действия сертификатов жалуются и в других регионах России.

UPD. В федеральном оперштабе заявили, что сокращение сроков действия сертификатов вызвано сбоем на портале Госуслуг. Все обещают починить в течение дня.

Еще вчера сертификат был действителен до февраля, а сейчас оказался просрочен.

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