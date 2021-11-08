В Калуге срочно ищут доноров крови для четырехлетней девочки

В Калуге срочно ищут доноров крови для четырехлетней Варвары ДУБОВОЙ. Девочке нужна тромбомасса первой положительной группы, сообщила в сообществе «Я донор Калуга!» мама Варвары.

Она рассказала, что девочка проходит блоки химиотерапии в отделении гематологии.

Сдать кровь можно на станции переливания на улице Максима Горького, 71.

- Заранее благодарю всех откликнувшихся! – написала мама девочки.

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