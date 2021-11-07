В Калужской области умерли от коронавируса шесть человек

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще шесть смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 889, сообщили в воскресенье, 7 ноября, в федеральном оперштабе.

Выявлено 207 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 54 324.

За последние сутки в нашем регионе 128 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 51 304 калужанина.

По всей России выявлено за сутки 39 165 случаев коронавируса. За весь период - 8 795 095. Выписаны за сутки – 26 806, за весь период – 7 561 978. За последние сутки в стране от ковида умерли 1179 человек, за все время – 246 814.

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