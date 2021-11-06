Калуга попала в список регионов с хорошими дорогами

«Ингосстрах» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ представили новый выпуск рейтинга качества дорог и работы дорожных служб российских городов. Исследование проводилось в сентябре-октябре 2021 года в городах с населением более 250 тысяч человек.

Жители Калуги высокого оценили состояние дорог и работы дорожного хозяйства в своем городе. Областной центр оказался в числе лидеров опубликованного рейтинга.

В ходе исследования респонденты давали оценку состоянию дорожного полотна в городе и на прилегающих территориях, работе дорожной полиции и общественного транспорта, напряженности дорожного движения и вероятности попасть в «пробку», возможности попасть в ДТП. Полученные оценки по каждому из показателей были пересчитаны в индексы, где за 100 баллов приняты показатели лучшего города. На их основании был рассчитан итоговый индекс состояния дорожного хозяйства.

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