Коллективный иммунитет Калуги от коронавируса достиг уровня 41,1%

В субботу, 6 ноября, федеральный оперштаб опубликовал данные о ходе прививочной компании в регионах по состоянию на 5 ноября.

Согласно этим данным, в Калужской области полную вакцинацию уже прошли 373 482 жителя региона. Первый компонент получили 388 977 человек. Из них за пять последних дней вакцинировались более 2300 калужан.

На данный момент коллективный иммунитет от коронавируса в нашем регионе достиг 41,1 процента.

Для сравнения, в соседних областях этот показатель составляет:

в Тульской области – 48%

в Смоленской – 44,8%

в Орловской – 46,3%

в Московской – 67,3%

в Брянской – 47,8%.

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