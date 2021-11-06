В Калужской области умерли от коронавируса семь человек

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще семь смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 883, сообщили в субботу, 6 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 203 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 54 117.

За последние сутки в нашем регионе 112 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 51 176 калужан.

По всей России выявлено за сутки 41 335 случаев коронавируса. За весь период - 8 755 930. Выписаны за сутки – 29 201, за весь период – 7 535 172. За последние сутки в стране от ковида умерли 1188 человек, за все время – 245 635.

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