«Яндекс.Такси» объявило о привилегиях вакцинированным таксистам Калуги

Водители «Яндекс. Такси» Калуги сообщают, что у них в приложении агрегатора появилась возможность загрузить сертификат о вакцинации.

Он дает его владельцу привилегии при получении заказов и дополнительные бонусы.

- Ввели эту опцию недавно, - рассказывает нам один из водителей такси Виктор. - Сертификат можно сфотографировать, и программа его определит. Это дает повышенный приоритет при распределении заказов.

Санкциями за отсуствие вакцинации нас «Яндекс.Такси» не пугает, - продолжает Виктор. - Наоборот, если ты привился и заболел, то агрегатор обещает даже финансово помочь таким водителям.

Пока требование загрузить не является обязательным. Однако уже скоро это может измениться.

Напомним, в Калужской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан и такси входит в список сфер, работники которых обязаны вакцинироваться первым компонентом до 15 ноября, а вторым до 15 декабря.

Уважаемые читатели, а как вы считаете, должны ли службы такси давать привилегии привитым пассажирам?

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!