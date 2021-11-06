«Яндекс.Такси» объявило о привилегиях вакцинированным таксистам Калуги
Водители «Яндекс. Такси» Калуги сообщают, что у них в приложении агрегатора появилась возможность загрузить сертификат о вакцинации.
Он дает его владельцу привилегии при получении заказов и дополнительные бонусы.
- Ввели эту опцию недавно, - рассказывает нам один из водителей такси Виктор. - Сертификат можно сфотографировать, и программа его определит. Это дает повышенный приоритет при распределении заказов.
Санкциями за отсуствие вакцинации нас «Яндекс.Такси» не пугает, - продолжает Виктор. - Наоборот, если ты привился и заболел, то агрегатор обещает даже финансово помочь таким водителям.
Пока требование загрузить не является обязательным. Однако уже скоро это может измениться.
Напомним, в Калужской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан и такси входит в список сфер, работники которых обязаны вакцинироваться первым компонентом до 15 ноября, а вторым до 15 декабря.
Уважаемые читатели, а как вы считаете, должны ли службы такси давать привилегии привитым пассажирам?
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