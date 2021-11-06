Политолог и экс-министр рассказали, когда Москва поглотит Калугу

В пятницу, 5 ноября экс-министр правительства Собянина, а ныне директор московского Центра урбанистики Сергей Капков напророчил Калуге поглощение Москвой к 2050 году. Его прогноз приводит издание «Акцент».

Также по его мнению в огромную столичную агломерацию войдут Тула, Рязань, Тверь и Владимир.

А политолог Дмитрий Еловский, комментируя эти прогнозы столичного чиновника пошел еще дальше. По его мнению слияние будет еще масштабнее. Помимо Калужской области, которую эксперт навзал промышленно развитой и традиционно тяготеющей к столице, в первую очередь постепенно сливаться с московской агломерацией будет Тула, Рязань и Владимир,.

В результате этого процесса через 30-40 лет сформируется московско-питерская агломерация населением в 50-60 миллионов человек.

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