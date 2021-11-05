В Калуге прошел рейд по соблюдению масочного режима

Сотрудники управления административно-технического контроля области провели очередной рейд на объектах торговли и сферы услуг Калуги. Его целью стало проверка соблюдения масочного режима сотрудниками и посетителями. Всего рейд коснулся 41 объекта.

В целом, посетители и продавцы соблюдали масочный режим. Грубых нарушений не выявлено.

Сделано лишь несколько замечаний по правильности использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Подобные рейды проводятся в области ежедневно.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!