В Калуге прошел рейд по соблюдению масочного режима
Сотрудники управления административно-технического контроля области провели очередной рейд на объектах торговли и сферы услуг Калуги. Его целью стало проверка соблюдения масочного режима сотрудниками и посетителями. Всего рейд коснулся 41 объекта.
В целом, посетители и продавцы соблюдали масочный режим. Грубых нарушений не выявлено.
Сделано лишь несколько замечаний по правильности использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.
Подобные рейды проводятся в области ежедневно.
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