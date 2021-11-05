В Калуге завершается рекультивация крупнейшего полигона ТБО

Об этом сообщил в социальных сетях городской голова областной столицы Дмитрий Денисов. В пятницу, 5 ноября, прошло рабочее совещание на полигоне твёрдых бытовых отходов в Ждамирово.

- На сегодняшний день большая часть работ по рекультивации самого крупного полигона ТБО в Калужской области выполнена, - написал градоначальник в социальных сетях. - Сейчас в проект вносятся корректировки, полностью завершить работы подрядчик планирует в следующем году.

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