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Калужские родители недовольны продлением школьных каникул

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.11.2021 14:37 7 1646
Калужские родители недовольны продлением школьных каникул

В социальных сетях губернатора Калужской области Владислава ШАПШИ и министерства образования и науки региона появились десятки сообщений от недовольных родителей. Напомним, что школьные каникулы были продлены еще на одну неделю в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

- Владислав Валерьевич, для чего детям продлили каникулы? У них снова будут пробелы в учёбе. Я ещё надеюсь на Вас, как человека разумного и служащего Отчизне! Ведь Вы тоже отец. Войдите в наше положение. Все вокруг работают, а дети дома одни сидят, - обращается одна из калужанок к губернатору.

Подобных комментариев на странице главы региона немало.

- Зачем продлили каникулы детям? У нас все предприятия Калуги работают в обычном режиме, учителя привиты, в чем проблема? Почему именно детей решили оставить дома? Еще и по городу им ходить нельзя, прямо военное положение. В школах металлоискатели устанавливают. Может мы не в России, а в Афганистане живем? Там тоже детям учиться не обязательно, - вторит еще одна родительница.

Аккаунты регионального министерства образования и науки просто атакованы разъяренными жителями области.

- Благодаря этим дополнительным каникулам вся малышня начальных классов остаётся дома одна. Не у всех есть бабушки и дедушки. Вы обрекаете детей сидеть дома неделю на сухих пайках до вечера, пока родители не придут с работы домой. А родители оставляют малышню одних дома, - пишет в социальных сетях одна из калужанок.

- Полный ужас. А как потом детям это всё наверстывать? И так задают столько, что до ночи учат. Какое-то издевательство над детьми. А потом удивляемся, что у них знаний нет и не готовы к ВПР, - продолжают нападать калужане на министерство образования и науки.

Также недовольны продлением каникул и преподаватели. Часто возникают вопросы от учителей музыкальных школ и школ искусств.

- Кто-то из вас пробовал вести уроки фортепиано онлайн? Вы считаете нормальным «добивать» и детей, и их родителей дистанционной работой? У меня в классе 15 детей 6-7 лет. Они должны заниматься онлайн? Или родители обязаны бросить работу? Вы сколько будете издеваться над детьми и их родителями? Сначала нас обязали сделать прививки, теперь сажаете на вечную дистанционку? В таком случае! Или вы делаете каникулы для всех, пусть дети отдыхают, лечатся, а не по компьютеру пытаются научиться играть на инструменте, либо идём все на работу, - написал калужский преподаватель.

Уважаемые читатели, а как вы относитесь к продлению школьных каникул. Пишите ваши мнения в комментариях.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.11.2021 14:37 7 1646
Тэги: каникулы родители школа
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