В Калужской области зафиксирован новый рекорд: 205 заболевших коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще шесть смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 876, сообщили в пятницу, 5 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 205 новых случаев заражения ковидом. Это рекордное значение за все время пандемии. Общее количество заболевших выросло до 53 914.

За последние сутки в нашем регионе 189 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 51 064 калужанина.

По всей России выявлено за сутки 40 735 случаев коронавируса. За весь период - 8 714 595. Выписаны за сутки – 28 605, за весь период – 7 505 971. За последние сутки в стране от ковида умерли 1192 человека, за все время – 244 447.

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