В Калуге открыли еще один корпус для лечения ковидных больных

Главный врач калужской областной больницы Елена Разумеева сообщила в социальных сетях об открытии еще одного корпуса для лечения пациентов с COVID-19.

- В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки сегодня открыт ещё один корпус (номер 3) для лечения пациентов с COVID-19. За 16 часов врачи, медсестры, техники по медицинскому оборудованию, электрики, сантехники, водители и другие сотрудники оперативно подготовили корпус к приему пациентов. Сформированы врачебные бригады. В 14.00 он начал принимать пациентов, - говорится в сообщении.

Елена Разумеева также поблагодарила всех, кто принимал участие в срочном открытии корпуса.

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