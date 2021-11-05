В Калужской области простятся с схиархимандритом Власием

На 88-м году жизни от последствий короновирусной инфекции скончался духовник Пафнутиева Боровского монастыря схиархимандрит Власий.

6 ноября в 9.30 в Пафнутиевом-Боровском монастыре пройдет поздняя Литургия. После службы в 11.00 состоится чин погребения схиархимандрита Власия.

Как сообщается на сайте Пафнутиево-Боровского монастыря, прощание с отцом Власием будет проходить в пятницу, 5 ноября, с 14.00 и до Литургии.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!