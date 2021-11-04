В Калуге несколько улиц останутся без света 5 ноября
Как сообщает пресс-служба «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго», в пятницу, 5 ноября, некоторые калужские семьи останутся без света. Продолжатся плановые отключения электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщают энергетики.
Отключение электричества в Калуге 5 ноября 2021 года с 8:00 до 20:00:
- Ул. Баррикад, 139, 149, 153, 155, 157, 159, 161;
- Ул. В.Андриановой 5;
- Пер. Паровозный 4, 4а, 6;
- Пер. Резервный 5-39.
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