В Калужской области новый печальный рекорд: 196 заболевших коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 870, сообщили в четверг, 4 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 196 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 53 709.

За последние сутки в нашем регионе 110 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 50 875 калужан.

По всей России выявлены за сутки 40 217 случаев коронавируса. За весь период - 8 673 860. Выписан за сутки – 31 928, за весь период – 7 477 366. За последние сутки в стране от ковида умерли 1195 человек, за все время – 243 255.

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