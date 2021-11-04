Кинотеатры Калуги закрылись до 7 ноября как минимум

Коронавирус останавливает культурную жизнь в Калужской области. Как минимум до 7 ноября приостанавливают свою работу кинотеатры в региональной столице.

- Согласно распоряжению губернатора Калужской области №134-р от 27.10.2021 кинотеатр вынужден приостановить свою деятельность до 7 ноября, - такое объявление разместили на сайте одного из кинотеатров.

Об ограничениях нет ни слова пока только на портале Дома народного творчества и кино «Центральный».

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