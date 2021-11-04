Губернатор Калужской области поздравил с Днем народного единства и напомнил о коронавирусе

В четверг, 4 ноября, по всей России отмечается День народного единства. Этот праздник отмечается в нашей стране уже 17 лет и уходит своими корнями в события 1612 года.

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША поздравил всех жителей региона с праздником и напомнил, что главной угрозой, которую должен отразить единый народ, сейчас является коронавирус.

- Сегодня мы отмечаем важный для России праздник. Более 4 веков назад людей разных национальностей и вероисповедования объединила одна общая цель – защита независимости своей страны, - говорится в поздравлении губернатора. – Это сплоченность определила судьбу России как сильного государства. А что нас сейчас объединяет? Это наши родители и дети, ради которых мы справляемся со всеми трудностями. Это наши ветераны-победители вернувшие всем народам мирное небо над головой. Это вера в нашу страну, в ее прекрасный народ, который всегда сообща преодолевает все беды и невзгоды. Одна из главных угроз сейчас – коронавирус. Вновь, как и много веков назад, все зависит от единства людей. Врачи и волонтеры на передней линии с коварным врагом. Чтобы его преодолеть, каждый должен проявить гражданскую ответственность. Мы мудрый и сильный народ. Наша главная сила – сплоченность. Давайте беречь себя, родных и близких и нашу страну. Крепкого здоровья и мира, дорогие земляки.

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