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«Ситуация сложная, вопросов у людей много»: Владислав Шапша провел заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом

Кристина Посохина , Фото: правительство Калужской области
Опубликовано: 03.11.2021 16:58 8 1730
«Ситуация сложная, вопросов у людей много»: Владислав Шапша провел заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в среду, 3 ноября, провел заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. После онлайн-встречи он сделал следующие выводы.

  • Провакцинировались по данным на среду, 3 ноября, 400 000 человек. Шапша напоминает, что прививку нужно сделать до 15 ноября – успеть за оставшиеся 12 дней.
  • Аптеки оснащены достаточным количеством лекарств.
  • ЦУР сообщает, что народ жалуется на проблему получения результата ПЦР-теста.
  • В ближайшее время приемное отделение «инфекционки» заработает вдвое интенсивнее.
  • Для лечения ковида развернуто 2 580 коек, 13% из которых пустуют, со слов Шапши.
  • За сутки «скорая» оказала первую медицинскую помощь по 1 183 вызовам. Бригада в 79% доезжала в течение 20 минут.
  • И главное, школьные каникулы продлеваются еще на одну неделю – до 14 ноября.

- Минздраву поручил навести порядок, - подчеркивает губернатор региона. - В лаборатории материал для исследования должен доставляться в день сдачи теста.

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Кристина Посохина , Фото: правительство Калужской области
Опубликовано: 03.11.2021 16:58 8 1730
Тэги: оперштаб covid-19 Шапша коронавирусная инфекция губернатор коронавирус
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