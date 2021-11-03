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Заболеваемость ковидом среди детей и подростков Калужской области выросла в три раза

Опубликовано: 03.11.2021 16:50 5 931
Заболеваемость ковидом среди детей и подростков Калужской области выросла в три раза

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША объяснил причины, по которым в Калуге и области продлили школьные каникулы.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей страничке в ВК.

-  В эту волну заболеваемость среди детей и подростков выросла в 3 раза,  - говорит губернатор. - У них чаще фиксируется тяжелое течение болезни. Двух недель каникул должно хватить для разрыва цепочек заражения.

Напомним, 8 ноября каникулы должны были закончиться, но сегодня, 3 ноября, на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом было принято решение продлить их еще на неделю.

Дети выйдут с каникул (будем на это надеяться) одновременно с завершением сроков первого этапа обязательной вакцинации для отдельных групп граждан. В понедельник, 15 ноября, порядка 300 тысяч калужан должны будут сделать первую прививку, если хотят продолжить работать в прежнем режиме. В противном случае работодатель получает право отстранить их от работы без оплаты или перевести на удаленку.

Также, как мы уже писали, минобразования РФ дало региональным вузам право в зависимости от ситуации с ковидом на местах, самостоятельно решать, переводить ли студентов на удаленку или продолжать работать в прежнем режиме.

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Опубликовано: 03.11.2021 16:50 5 931
Тэги: коронавирус
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